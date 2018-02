Exportações de carne suína in natura totalizaram 45,2 mil t em janeiro, diz ABPA

São Paulo, 2/2 – As exportações de carne suína in natura totalizaram 45,2 mil toneladas em janeiro deste ano, volume 17% inferior às 54,5 mil toneladas embarcadas em janeiro de 2017, mas 3% superior ao volume embarcado em dezembro, de 43,9 mil toneladas. As informações são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e foram divulgadas nesta sexta-feira, 2.

A receita das vendas do primeiro mês de 2018 atingiu US$ 97,5 milhões, valor 21,8% menor que os US$ 124,6 milhões de janeiro do ano passado, e 4,3% inferior ao saldo de dezembro (US$ 101,9 milhões).

Segundo o presidente-executivo da ABPA, Francisco Turra, as fortes vendas para China e Hong Kong diminuíram os impactos causados pelo embargo russo à carne suína brasileira.

“O mercado chinês, por exemplo, incrementou suas compras em mais de 120% em relação à janeiro de 2017”, concluiu Turra.