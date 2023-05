Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 11:29 Compartilhe

HANÓI (Reuters) – As exportações de café do Vietnã em abril ficaram em 163.607 toneladas, uma queda de 22,2% em relação ao mês anterior, mostraram dados da alfândega do governo nesta terça-feira.

A receita de exportação de café no mês chegou a 399 milhões de dólares, queda de 17,3% em relação a março, informou a alfândega do Vietnã em comunicado.

O Vietnã é o maior produtor e exportador global de café robusta.

(Reportagem de Phuong Nguyen)

