Exportações de café de Honduras caem 23% em maio com produção menor

TEGUCIGALPA (Reuters) – As exportações de café de Honduras caíram 23% em maio na comparação anual devido à queda na produção e a um surto de ferrugem do café, um fungo que afeta a planta, informou um instituto do setor no país nesta quarta-feira.

As exportações em maio caíram para 641.604,68 sacas de 60 quilos de café ante 833.453,39 no ano anterior, segundo dados do instituto IHCAFE.





Em fevereiro, o instituto baixou sua estimativa de exportações totais para o ano a 5,07 milhões de sacas de 60 quilos, queda de 12,8% em relação à previsão original.

Já na Costa Rica os cafeicultores exportaram 35,4% menos grãos em maio em comparação com o mesmo mês do ano passado, disse o instituto de café do país ICAFE.

Os embarques de café totalizaram 103.184 sacas de 60 kg em maio, ante 159.827.

(Reportagem de Gustavo Palencia, reportagem adicional de Alvaro Murillo)