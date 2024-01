Exportações de café da África recuaram 13% em novembro, diz OIC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/01/2024 - 10:00 Para compartilhar:

Barcelona, 4 – As exportações de grãos de café verde da África caíram 13% em novembro de 2023 em comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou nesta semana a Organização Internacional do Café (OIC). Os embarques no período foram de 1,01 milhão de sacas de 60 kg, ante 1,16 milhão de sacas em novembro de 2022. Nos dois primeiros meses do atual ano comercial 2023/24, que começou em outubro, as exportações totalizaram 2,06 milhões de sacas, queda de 8% em comparação com as 2,24 milhões de sacas no mesmo período do ano passado.

As exportações de café da África têm apresentado uma tendência de queda nos últimos três meses em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o relatório da OIC. “Especula-se que o aumento nas exportações de robusta do Brasil está deslocando os exportadores tradicionais do mercado, afetando amplamente toda a África, que é uma região predominantemente produtora de robusta”, disse a organização. Além disso, o maior produtor e exportador da variedade no continente, Uganda, foi afetado negativamente por uma temporada de colheita atrasada, o que diminuiu a oferta.

Enquanto isso, o indicador composto médio de preços da OIC subiu 8,6% para US$ 1,76 por libra em dezembro em comparação com o mês anterior, informou a organização. Os robustas foram os que mais subiram, 10,5%, para US$ 1,35 por libra-peso em dezembro, o nível mais alto desde maio de 1995. Fonte: Dow Jones Newswires.

