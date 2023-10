Exportações de café da África aumentam 11% em agosto, com grandes volumes de Uganda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2023 - 15:21 Compartilhe

Barcelona, 6 – As exportações africanas de café verde aumentaram 11% em agosto ante igual período do ano passado. O volume de embarques da África subiu para 1,37 milhão de sacas de 60 quilos, em comparação com 1,23 milhão de sacas em agosto de 2022, segundo relatório da Organização Internacional do Café (OIC). A demanda global por café robusta impulsionou o crescimento no continente, afirmou a OIC.

Nos primeiros 11 meses do atual ano cafeeiro, que começou em outubro de 2022, as exportações totalizaram 10,84 milhões de sacas, ante 12,31 milhões de sacas no ano anterior, uma redução de 12%.

O aumento em agosto foi impulsionado, em parte, pelos volumes de Uganda. Maior produtor e exportador de café robusta da África, o país aproveitou a oportunidade para preencher a lacuna no mercado deixada pelo Vietnã, aumentando suas exportações em 48,4%, para 740 mil sacas, ante 500 mil sacas no ano anterior.

Isso representa seu segundo maior volume mensal embarcado, atrás apenas das 790 mil sacas exportadas em março de 1973, segundo a OIC. Fonte: Dow Jones Newswires.

