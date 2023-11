Exportações da China voltam a registrar queda em outubro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/11/2023 - 6:05 Para compartilhar:

As exportações da China registraram contração de 6,4% em outubro, segundo os dados oficiais, um resultado pior do que o de setembro e uma queda mais expressiva que a prevista pelo mercado.

Os economistas entrevistados pela agência Bloomberg haviam projetado uma queda de 3,5% das exportações, um fator crucial para o crescimento chinês.

Com exceção de uma leve recuperação em março e abril, as vendas de produtos chineses ao exterior estão em queda constante desde outubro do ano passado.

“O crescimento das exportações continua muito lento devido à desaceleração do momento econômico nos Estados Unidos e Europa”, disse Zhang Zhiwei, da consultoria Pinpoint Asset Management.

As importações, no entanto, aumentaram 3%, o primeiro crescimento em termos anuais desde 2022, o que pode indicar uma leve recuperação da demanda interna na China após meses de resultados ruins.

