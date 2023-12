Exportações da China crescem pela primeira vez em sete meses

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/12/2023 - 7:11 Para compartilhar:

As exportações chinesas cresceram em novembro, o primeiro resultado positivo em sete meses, anunciaram nesta quinta-feira as autoridades da segunda maior economia do planeta, que enfrenta uma recuperação difícil após a pandemia del covid-19.

As vendas do país ao exterior registraram alta 0,5% em termos anuais, a 291 bilhões de dólares, informou a Administração Geral de Alfândegas (AGA), o primeiro avanço desde abril.

O resultado superou as expectativas dos analistas entrevistados pela agência Bloomberg, que projetavam uma contração de 0,3%.

As importações registraram contração de 0,6%, a US$ 224 bilhões, segundo a AGA.

As exportações chinesas, um motor tradicional de crescimento, registram queda desde outubro do ano passado, exceto por uma breve recuperação em março e abril.

O índice caiu 6,4% em outubro, um resultado muito pior que as previsões dos analistas.

A economia chinesa cresceu 4,9% no terceiro trimestre, pouco menos que a meta oficial de 5% e uma das menores taxas dos últimos anos.

As exportações foram afetadas pela queda da demanda mundial. Além disso, a crise no endividado setor imobiliário e consumo menor afetaram o conjunto da economia.

