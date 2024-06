Exportações da China aumentam em maio; importações desaceleram

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/06/2024 - 6:03 Para compartilhar:

As exportações na China aumentaram 7,6% em ritmo anual em maio, muito acima do resultado de +1,5% do mês anterior, mas as importações desaceleraram e avançaram apenas 1,8%, segundo os números divulgados nesta sexta-feira pela Administração Geral de Alfândegas.

O valor das exportações superou por ampla margem a previsão dos analistas consultados pela agência Bloomberg, que acreditavam em um avanço de 5,7%.

O resultado esconde alguns desafios para a segunda maior economia do mundo: as exportações para a Rússia caíram pela primeira vez desde 2020 e o comércio com os Estados Unidos registrou queda de 1,4% em maio.

Além disso, as importações registraram uma desaceleração brusca, passando de um crescimento de 8,4% em abril para 1,8% em maio.

pfc-sbr/je/dan/dbh/cjc/fp