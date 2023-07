Exportações chinesas registram queda de 12,4% em junho

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/07/2023 - 6:50 Compartilhe

As exportações chinesas registraram queda de 12,4% na comparação com o ano anterior em junho, a segunda redução consecutiva e o sinal mais recente de desaceleração na recuperação econômica do país, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (13).

As importações também caíram 6,8% no mesmo período, informou a Administração Geral de Alfândega da China.

As exportações representam um pilar do crescimento da segunda maior economia do mundo e estão em queda desde outubro do ano passado, com exceção para uma breve recuperação entre março e abril.

A queda de junho foi mais expressiva que a do mês anterior e superou o resultado de 10% previsto por economistas entrevistados pela agência Bloomberg.

A ameaça de recessão nos Estados Unidos e na Europa, aliada à inflação, provocou a redução na demanda por produtos chineses.

“Os riscos ligados ao unilateralismo, protecionismo e geopolítica estão aumentando, o que provoca um impacto direto no comércio chinês”, disse o porta-voz da da Alfândega, Lyu Daliang.

