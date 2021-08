Exportações chinesas crescem em julho com aumento da atividade portuária

As exportações da China se fortaleceram em julho, embora seu crescimento tenha desacelerado, de acordo com dados divulgados neste sábado (7) pelo serviço de Alfândega, enquanto os analistas apontaram para um aumento na atividade portuária, alertando, porém, que a variante Delta do coronavírus pode pesar nesta tendência.

As exportações marítimas da segunda maior economia do mundo se sustentaram em 2021 impulsionadas pela demanda por bens como equipamentos médicos e eletrônicos (necessários para trabalhar remotamente), enquanto o aumento global nos casos de covid-19 aumentou a dependência de produtos chineses.

O faturamento chinês continuou a se consolidar em julho, apesar de as exportações estarem crescendo menos que o esperado, 19,3% em relação ao ano anterior, informou a Administração Aduaneira.

Uma pesquisa de analistas da Bloomberg previu esse aumento em 19,9% com relação a 2020, após uma recuperação surpreendente de crescimento de 32,2% em junho.

Já as importações aumentaram 28,1% no mesmo período, segundo dados oficiais.

Assim, o superávit comercial chinês situou-se em 56,6 bilhões de dólares em julho, e em 51,3 bilhões de dólares em junho.

Para os economistas do ING, no entanto, as rígidas medidas de distanciamento social impostas na China após um novo surto de covid-19 podem causar danos à economia, embora a exportação de componentes eletrônicos possa compensar isso.

Algo que é rejeitado por Zhiwei Zhang, economista-chefe do Pinpoint Asset Management, que indicou que há sinais de que “as exportações vão enfraquecer nos próximos meses”.

“A importação de processadores… diminuiu em julho”, disse Zhang em um relatório, enfatizando que os surtos de covid-19 serão uma das “fontes de incerteza na China nos próximos meses”.

