Exportações argentinas de alimentos entre janeiro e setembro aumentam 16%

São Paulo, 14 – A Argentina exportou 35 milhões de toneladas de alimentos entre janeiro e setembro deste ano, um aumento de 16% na comparação com igual período do ano passado, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca do país. No período, a receita com nove primeiros meses de 2018.

Em setembro, o país exportou 3,9 milhões de toneladas de produtos agropecuários, avanço de 10,6%, com faturamento 3,2% maior, de US$ 2,27 milhões em relação a igual mês de 2018.

Os produtos que registraram maior crescimento em volume na comercialização externa no mês de setembro foram carne bovina (+72,2%, para US$ 297,7 milhões), óleo de soja, com incremento de 7,1%, para US$ 292,7 milhões e milho, cujas exportações deram um salto de 400% em setembro, alcançando US$ 67,1 milhões.