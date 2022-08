Exportações alemãs para fora da União Europeia caem em julho

reuters 22/08/2022 - 9:22 Compartilhe

BERLIM (Reuters) – As exportações alemãs para fora da União Europeia caíram 7,6%em julho na comparação com o mês anterior, informou o Escritório Federal de Estatísticas nesta segunda-feira, marcando um início fraco de segundo semestre para a maior economia da Europa.

A queda veio após três altas consecutivas.

A economia estagnou no segundo trimestre, e o ministro das Finanças, Christian Lindner, disse este mês que a situação econômica na Alemanha está se deteriorando e as perspectivas são frágeis.

Dados oficiais separados divulgados na sexta-feira mostraram que os preços ao produtor alemão subiram no ritmo mais rápido já registrado em julho. A economia está presa em um estrangulamento de custos crescentes e enfraquecimento do crescimento por causa da guerra na Ucrânia.

Os Estados Unidos continuaram sendo o parceiro comercial mais importante dos exportadores alemães em julho, com as exportações de mercadorias para o mercado norte-americano crescendo 14,9% no ano. As exportações para a China cresceram 6,1% no ano. As exportações para a Rússia caíram 56,0% no ano.

A economia alemã tornou-se mais dependente da China no primeiro semestre de 2022, com o investimento direto e seu déficit comercial atingindo novos patamares, apesar da pressão política sobre Berlim para se afastar de Pequim, segundo pesquisa vista pela Reuters.