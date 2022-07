Exportações agrícolas da Ucrânia somam 2,5 mi t em junho, diz ministro

KIEV (Reuters) – As exportações agrícolas da Ucrânia atingiram 2,5 milhões de toneladas em junho, ante 1,7 milhão de toneladas no mês anterior, graças ao aumento das exportações por portos fluviais do Danúbio, disse o ministro da Infraestrutura, Oleksandr Kubrakov, nesta sexta-feira.

A Ucrânia, um dos maiores exportadores mundiais de grãos e óleos vegetais, exportava 6 milhões de toneladas de grãos um mês antes de a Rússia invadir o país, em 24 de fevereiro.

As exportações caíram acentuadamente na primavera do Hemisfério Norte porque o país, que costumava exportar a maior parte de sua produção por meio de portos marítimos, foi forçado a transportar grãos por ferrovia através de sua fronteira ocidental ou através de seus pequenos portos fluviais no Danúbio.

“Desde março conseguimos aumentar o transbordo pelos portos do Danúbio para um milhão de toneladas”, disse Kubrakov, acrescentando que abrir outra foz do rio Danúbio para o transporte aumentaria ainda mais os embarques.

As exportações de grãos para a temporada 2021/22, que terminou em 30 de junho, subiram 8,5%, para 48,5 milhões de toneladas, impulsionadas por fortes embarques antes da Rússia invadir a Ucrânia.

