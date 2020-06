Exportação total de carne suína em maio cresceu 52,2% em volume, diz ABPA

São Paulo, 8 – As exportações brasileiras de carne suína in natura e processada cresceram 52,2% em maio, para 102,4 mil toneladas, segundo informou na tarde da última sexta-feira (5) a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Em receita, as vendas alcançaram US$ 227,9 milhões, 58,4% mais que em igual mês de 2019. No acumulado do ano, as exportações de carne suína somam 383,2 mil toneladas, 34% acima dos cinco primeiros meses de 2019. A receita no período é 54,8% superior, de US$ 878,3 milhões em 2020.

“Ultrapassamos pela primeira vez o patamar de 100 mil toneladas e de US$ 200 milhões em um único mês”, disse, em nota, o presidente da ABPA, Francisco Turra. “Era um comportamento esperado pelo setor para este ano, mesmo com o enfrentamento da pandemia.”

Carne de frango

De carne frango, o Brasil exportou 399,4 mil toneladas in natura e processada em maio. Conforme a ABPA, o volume é 4,5% superior ao de igual mês de 2019. A receita somou US$ 546,3 milhões, queda de 17,3% ante maio do ano passado. No acumulado do ano, o volume exportado é de 1,764 milhão de toneladas, 4,9% mais que nos cinco meses do ano passado. A receita totaliza US$ 2,697 bilhões, 3,7% abaixo do período em 2019.

O diretor executivo da ABPA, Ricardo Santin, destacou, em nota, a participação da China nas compras. “A China fortaleceu sua posição como principal destino das exportações de aves e de suínos, e foi um dos impulsos para o bom desempenho dos embarques neste período. Esta é uma tendência que deverá se manter durante os próximos meses em relação ao mercado asiático”, disse Santin.

