Exportação total de carne de frango sobe 6,5% em volume e 2,8% em receita em setembro, diz ABPA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2023 - 10:13 Compartilhe

São Paulo, 9 – As exportações totais de carne de frango (entre carne in natura e produtos processados) alcançaram 3,905 milhões toneladas em setembro, avanço de 6,5% em relação a igual mês do ano passado, quando atingiram 3,666 milhões toneladas, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em nota.

A receita em setembro deste ano também avançou em relação a igual mês do ano passado, com alta de 2,8%. Foram US$ 7,578 bilhões faturados de janeiro a setembro de 2023, ante US$ 7,373 bilhões realizados em igual período de 2022.

Em contrapartida, a ABPA informa que os embarques de carne de frango apresentaram volume 0,7% menor que o efetivado em igual intervalo do ano passado: 397,1 mil toneladas ante 400 mil toneladas em 2022.

A China segue sendo o principal comprador de carne de frango do Brasil, com 57,1 mil toneladas, volume 41,6% superior ao registrado em setembro de 2022. Na sequência vêm Emirados Árabes Unidos, com 35,2 mil toneladas (+19,8%); África do Sul, com 20,6 mil toneladas (+9,5%); Coreia do Sul, com 19,4 mil toneladas (+30,7%), e México, com 15,2 mil toneladas (+38,5%).

Paraná permanece como principal exportador no Brasil, com 163,4 mil toneladas embarcadas em setembro. Em seguida vêm Santa Catarina (85,8 mil toneladas); Rio Grande do Sul (56,2 mil toneladas); São Paulo (21,5 mil toneladas) e Goiás (18,9 mil toneladas).

Diante de tal desempenho, o presidente da ABPA, Ricardo Santin, projeta que o Brasil deve exportar este ano mais de 5 milhões de toneladas de carne de frango.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias