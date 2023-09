Exportação total de carne bovina em agosto rende -29%, diz Abrafrigo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2023 - 15:48 Compartilhe

As exportações totais de carne bovina do Brasil (entre in natura e processada) em agosto somaram US$ 962,2 milhões, valor 29% abaixo do verificado em igual mês do ano passado, quando o País faturou US$ 1,359 bilhão com as vendas externas da proteína vermelha.

As informações foram divulgadas há pouco, em nota, pela Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), que justifica a forte queda de faturamento com o valor mais baixo pago pela tonelada da carne bovina no mês passado: US$ 4.188 ante US$ 5.909 em agosto de 2022, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Em volume, os embarques externos em agosto ficaram praticamente estáveis em relação a igual mês do ano passado. No oitavo mês de 2023, o Brasil exportou 229.774 toneladas, -0,16% ante as 230.144 toneladas em agosto de 2022.

A Abrafrigo informa, ainda, com base em dados compilados da Secex, que de janeiro a agosto deste ano a receita obtida com exportação total de carne bovina somou US$ 6,772 bilhões, valor 23% abaixo do faturado em igual intervalo de 2022, que foi de US$ 8,820 bilhões. Em volume, neste ano até agosto foi exportado 1,511 milhão de toneladas e, no acumulado de 2022 até agosto, 1,519 milhão de toneladas.

A China segue sendo o principal importador de carne bovina do Brasil, embora tenha desembolsado menos para adquirir o produto brasileiro entre janeiro e agosto. Neste intervalo, as aquisições chinesas da proteína animal somaram 727.565 toneladas, ou -7,5% ante 786.543 toneladas no acumulado de 2022 até agosto. Já em dólares, o gigante asiático desembolsou US$ 3,571 bilhões até agosto, ou 32,84% menos em comparação com o acumulado entre janeiro e agosto de 2022, de US$ 5,317 bilhões.

Neste sentido, a Abrafrigo observa que a participação chinesa no total das receitas com as exportações brasileiras caiu de 60,3% em 2022 para 52,7% em 2023. “A expressiva queda de 32,84% nas receitas com as exportações para a China é explicada em grande medida pelos menores preços médios praticados este ano com o país asiático, que apontam queda de 27,4% no acumulado dos primeiros oito meses do ano”, cita a Abrafrigo. “No comparativo entre os meses de agosto de 2023 e 2022, os preços médios das vendas para a China passaram de US$ 6.485 por tonelada para US$ 4.435/t (queda de 31,6%).”

Já os Estados Unidos seguem firmes nas importações de carne bovina brasileira. Neste ano, até agosto, os norte-americanos importaram 164.382 toneladas de carne bovina do Brasil, volume 33,91% acima de igual período de 2022, com 122.760 toneladas importadas. A receita obtida, porém, também foi mais baixa, cedendo 8,8%, de US$ 691,9 milhões no acumulado de 2022 para US$ 631 milhões de janeiro a agosto de 2023.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias