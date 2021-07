Exportação mundial de café diminui 10% em maio ante maio de 2020, afirma OIC

São Paulo, 2 – A exportação mundial de café totalizou 9,79 milhões de sacas de 60 kg em maio de 2021, em comparação com 10,89 milhões em maio de 2020, representando queda de 10,1%, informou a Organização Internacional do Café (OIC), com sede em Londres.

Conforme a entidade, nos primeiros oito meses do ano cafeeiro de 2020/21 (outubro/20 a maio/21), os embarques aumentaram 2,2%, para 87,3 milhões de sacas, em comparação com 85,38 milhões de sacas no mesmo período de 2019/20.

Ainda segundo levantamento da OIC, nos 12 meses encerrados em maio de 2021, as exportações de arábica totalizaram 81,9 milhões de sacas, em comparação com 80,13 milhões em igual período anterior, o que corresponde a um aumento de 2,2%. No mesmo intervalo, as exportações de robusta alcançaram 47,33 milhões de sacas, em comparação com 49,26 milhões de sacas (queda de 3,9%).

Veja também