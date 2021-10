Exportação indiana de trigo pode quadruplicar para máxima de 8 anos em 2021

Por Rajendra Jadhav e Naveen Thukral

MUMBAI/CINGAPURA (Reuters) – As exportações de trigo da Índia em 2021 podem quadruplicar em comparação há um ano, para o nível mais alto em oito anos, com a alta nos preços globais e custos de frete mais elevados, tornando o trigo indiano lucrativo para compradores asiáticos, disseram à Reuters dois representantes da indústria.

O aumento das exportações ajudaria o segundo maior produtor mundial a reduzir os estoques recordes e forneceria aos compradores asiáticos suprimentos mais baratos em meio a uma alta nos preços globais devido ao fornecimento limitado de grandes exportadores como Rússia e Canadá.

As exportações de trigo da Índia podem aumentar para 4,2 milhões de toneladas este ano, a maior quantidade desde 2013, disse Nitin Gupta, vice-presidente da Olam Agro India, à Reuters.

“Há uma boa demanda por trigo indiano para consumo humano e também para rações”, afirmou Gupta.

Um negociante de grãos de Mumbai com uma empresa comercial global, que não quis se identificar, disse que as exportações podem chegar a 4,4 milhões de toneladas.

Nos primeiros oito meses de 2021, as exportações da Índia aumentaram 887% em relação ao ano anterior, para 3,07 milhões de toneladas, com boa demanda de Bangladesh, Sri Lanka, Indonésia, Nepal e Emirados Árabes Unidos, de acordo com dados compilados pelo Ministério do Comércio. Grande parte das exportações no ano passado ocorreu nos últimos quatro meses.

Em negócios recentes, dois carregamentos de cerca de 100.000 toneladas de trigo indiano foi vendido para moinhos na Indonésia, enquanto um carregamento de cerca de 50.000 toneladas foi comprado por fabricantes de ração nas Filipinas, disse um trader de grãos de Cingapura.

“Com base no C&F (custo e frete), o trigo indiano é competitivo no mercado asiático”, declarou ele.

