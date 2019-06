Exportação do País em maio é recorde de 3,5 milhões de sacas de café, diz Cecafé

São Paulo, 10 – O Brasil exportou 3,5 milhões de sacas de café (verde, solúvel e torrado & moído) em maio deste ano, maior volume já registrado para o mês e alta de 103,5% ante maio de 2018. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 10, pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

A receita cambial subiu 57,6% no mesmo intervalo, para US$ 416,2 milhões.

O preço médio da saca ficou em US$ 118,26, queda de 22,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado.