Exportação do agronegócio soma mais de US$15 bi em maio, alta de 14%, diz governo

(Reuters) – As exportações do agronegócio brasileiro atingiram 15,11 bilhões de dólares em maio deste ano, aumento de 14,2% em relação ao mesmo mês de 2021, disse o Ministério da Agricultura em nota nesta segunda-feira.

O principal motivo do aumento do valor, que resultou em um recorde para meses de maio, foi a elevação nos preços médios de exportação dos produtos agropecuários brasileiros, segundo a pasta.





Além disso, nos primeiros cinco meses de 2022, as exportações somaram 63,62 bilhões de dólares, cifra histórica para o período.

Os setores que representaram maior participação das vendas foram o complexo da soja (com participação de 53,9%); carnes (com participação de 14,8%); produtos florestais (com participação de 10,4%); complexo sucroalcooleiro (com participação de 4,4%); e café (com participação de 4,2%).

As exportações do complexo de soja atingiram valor recorde de 8,15 bilhões de dólares no período, alta de 6,2% em comparação com maio de 2021, enquanto as vendas de carne chegaram a 2,23 bilhões de dólares, avanço de 34,3% e também montante recorde.

A participação do setor agropecuário nas exportações brasileiras foi de 51% no mês de maio.

(Por Laís Morais)