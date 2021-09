Exportação do agronegócio do Brasil tem recorde para agosto

SÃO PAULO (Reuters) – As exportações do agronegócio do Brasil tiveram o melhor agosto da história, com a alta de preços elevando a receita em 26,7% para 10,90 bilhões de dólares, informou o Ministério da Agricultura nesta terça-feira.

Somente em 2013, as exportações brasileiras do agronegócio alcançaram o mesmo patamar de 10 bilhões de dólares para os meses de agosto, acrescentou a pasta.

Já as importações de produtos do agronegócio subiram 37,2% para 1,25 bilhão de dólares, influenciadas pela alta dos preços internacionais, como no caso do trigo e óleo de palma.

O complexo soja (em grãos, farelo e óleo), principal setor exportador brasileiro, atingiu divisas de 4 bilhões de dólares, alta de 53,6% em relação ao mesmo período de 2020.

O setor de produtos florestais atingiu a cifra de 1,25 bilhão de dólares, com alta de 40,5%. As exportações de celulose foram as mais importantes, com 610,67 milhões de dólares (+47,2%).

Houve ainda recorde no volume exportado de celulose para agosto, com 1,35 milhão de toneladas (+6,9%), segundo o ministério.

As vendas externas de carnes somaram 2,09 bilhões de dólares (+40,5%), marca inédita para o mês de agosto desde o início da série histórica em 1997.

Os preços médios de exportação das carnes subiram (+34,8%), assim como houve expansão no volume das vendas externas (+4,2%). O resultado está relacionado à oferta, demanda e custos da produção mundial, segundo o estudo do ministério.

A carne bovina, principal proteína animal exportada pelo país, totalizou 1,17 bilhão de dólares em agosto de 2021 (+55,6%). Os volumes cresceram 10,1%.

