Exportação de vinhos italianos ao Brasil sobe para 14% em 2025

SÃO PAULO, 5 MAI (ANSA) – O Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços informou que as exportações de vinhos italianos para o Brasil subiram 14% no primeiro trimestre de 2025.

Após ter ampliado o desempenho nos três primeiros meses deste ano, a Itália projeta fechar 2025 com pelo menos 11,2 milhões de litros da bebida exportados para o mercado brasileiro.

“Isso se deve, entre outros fatores, aos cerca de 32 milhões de ítalo-descendentes que vivem no Brasil. Além disso, a Itália detém o maior número de tipos de vinho no mundo, o maior número de uvas autóctones e de rótulos com Denominação de Origem Controlada e Controlada Garantida, o que representa uma forte garantia de qualidade”, declarou Maria Maddalena Del Grosso, diretora da ITA/ICE – Agência para a Promoção no Exterior e a Internacionalização das Empresas Italianas no Brasil.

Os vinhos comprados pelo Brasil da nação europeia são provenientes, principalmente, de regiões italianas tradicionalmente reconhecidas neste segmento, como Toscana, Puglia, Piemonte, Vêneto e Sicília. Já Campânia, Umbria e Friuli-Venezia Giulia ainda buscam cavar um maior espaço entre os consumidores brasileiros.

Os dados do Ministério foram informados após as exportações de vinhos do “Belpaese” ao Brasil ter tido um crescimento de 12,6% em 2024, alcançando um total de 10,9 milhões de litros.

Atualmente, a Itália é o quarto país que mais vende a bebida para a nação sul-americana, atrás somente de Chile, Portugal e Argentina. Por outro lado, o Brasil é nas Américas o quarto maior comprador de vinhos italianos, perdendo para Estados Unidos, Canadá e México. (ANSA).