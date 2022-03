Exportação de trigo do Brasil dispara até a 2ª semana de março; minério de ferro sobe

SÃO PAULO (Reuters) – As exportações brasileiras de trigo atingiram 62 mil toneladas por dia até a segunda semana de março, um salto em relação à média diária de 1,9 mil toneladas vista no mesmo mês completo de 2021, mostraram dados do governo federal nesta segunda-feira.

Com isso, o país já soma 496,25 mil toneladas embarcadas neste mês, contra apenas 45,37 mil toneladas exportadas no total de março do ano passado, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

O Brasil é um dos maiores importadores globais de trigo. Mas, após uma colheita recorde em 2021 e um câmbio favorável, o país fechou negócios para exportar volumes nunca vistos ao final do ano passado, e novas transações foram feitas recentemente, com a disparada nas cotações internacionais por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia.

Ainda de acordo com a Secex, os embarques de minério de ferro do Brasil até segunda semana de março tiveram média diária de 1,68 milhão de toneladas, ante 1,23 milhão ao dia no mesmo mês completo de 2021.

(Por Nayara Figueiredo e Laís Morais)

