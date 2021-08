Exportação de trigo da Rússia estimada no menor nível em 5 anos

MOSCOU (Reuters) – A consultoria agrícola russa Sovecon afirmou nesta sexta-feira que cortou sua previsão para as exportações de trigo do país em 2021/22 em 3,2 milhões de toneladas, para 33,9 milhões toneladas, por conta da safra menor, ritmo lento de embarques e dura concorrência com outros fornecedores.

Tal quantidade seria a menor exportação de trigo da Rússia, o maior exportador mundial do grão, desde 2016/17, quando forneceu 27,8 milhões de toneladas, afirmou a Sovecon.

A consultoria sediada em Moscou prevê a safra de trigo da Rússia em 76,2 milhões de toneladas, ante 85,9 milhões de toneladas em 2020, devido a uma área menor de trigo no inverno e menores produtividades na safra de primavera.

(Por Polina Devitt)

