Exportação de suco de julho a outubro cai 19,17%, diz CitrusBR

São Paulo, 23 – A exportação brasileira de suco de laranja foi de 319.574 toneladas no período de julho a outubro (primeiros quatro meses da safra 2020/2021), o que corresponde a uma redução de 19,17% em relação ao mesmo período da safra anterior, quando foram exportadas 398.064 toneladas. Em faturamento, as exportações somaram US$ 458,6 milhões no período, 33,3% menor em comparação com US$ 687,2 milhões de julho a outubro de 2019. As informações são de balanço da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), divulgado nesta segunda-feira.

Segundo o diretor-executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto, as principais razões para a baixa continuam sendo a alta produção de suco na safra passada e a consequente recomposição nos estoques do produto. “Na safra passada tivemos uma produção de 1,2 milhão de toneladas de suco, 37,4% acima do período anterior. Isso permitiu recompor os estoques internacionais de suco brasileiro”.

Em 30 de junho de 2019 os estoques globais de suco de laranja em poder das empresas associadas à CitrusBR eram de 253.181 toneladas. Após o processamento da safra 2019/20, 36% maior que anterior e meses de ritmo forte de embarques, esses estoques foram recompostos a 471.138 toneladas em 30 de junho de 2020.

Segundo Netto, em virtude da bienalidade da citricultura, que alterna anos de maior e menor produção, esse fenômeno tem sido comum. Em anos de safras maiores as exportações são mais intensas em comparação com safras menores nos meses iniciais de cada ano safra. “Isso não significa que as exportações serão menores nesta temporada, mas indica, por enquanto, uma necessidade menor de ser transferir produto para os pontos de venda mundo afora”, analisa.

Entre os diferentes destinos do produto brasileiro, a Europa continua a ser o principal, com uma participação de 66,49%, seguida de Estados Unidos (17,12%), Japão (7,06%), China (4,43%) e Austrália (2,11%). Outros destinos representam 2,25%.

Para a Europa, as exportações totalizaram 212.472 toneladas, uma redução de 26,5% em relação às 289.031 toneladas embarcadas no mesmo período na safra 2019/20. Em faturamento, os embarques somaram US$ 310,1 milhões, valor 38,8% menor em relação aos US$ 506,5 milhões registrados na safra passada.

As exportações para os Estados Unidos cresceram entre os meses de julho e outubro. Foram embarcadas 54.704 toneladas de suco de laranja, 2% acima das 53.624 toneladas do mesmo período da safra anterior. Em faturamento, a queda atual representou 8,8%, com US$ 78,2 milhões ante os US$ 85,7 milhões obtidos entre os meses de julho e outubro de 2019.

Os embarques de suco de laranja para o Japão registraram queda de 6,6% nos primeiros quatro meses da safra 2020/2021, com um volume de 22.572 toneladas. No mesmo período da safra passada, os embarques foram de 24.156 toneladas. O faturamento recuou 27,3%, com US$ 31 milhões ante os US$ 42,7 milhões da safra passada.

A China importou no primeiro quadrimestre da safra 2020/2021 o total de 14.173 toneladas, volume 11,1% menor do que o registrado no período na safra 2019/2020, com embarques de 15.940 toneladas. Em faturamento, houve queda de 27,2%, com US$ 16,6 milhões ante os US$ 22,8 milhões faturados na safra anterior.

