Exportação de suco cai 26% no 1º trimestre da safra 2020/21, diz CitrusBR

São Paulo, 22 – A exportação total de suco de laranja brasileiro alcançou 223.682 toneladas no primeiro trimestre da safra 2020/21 (julho a setembro), representando redução de 26% em relação aos primeiros três meses da safra anterior 2019/20, quando foram embarcadas 302.261 toneladas. O levantamento é da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR).

Em faturamento, as exportações do produto (FCOJ Equivalente a 66º Brix) somaram US$ 316,7 milhões no período, ante US$ 528,2 milhões de julho a setembro de 2019.

O diretor-executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto, diz em nota que a baixa pode ter como explicação dois fatores. O primeiro é o tamanho da safra 2019/20 que deu origem a uma produção de 1,2 milhão de toneladas de suco, 37,4% acima do período anterior. Segundo ele, com essa grande produção foi possível recompor os estoques que estavam bastante baixos nesse mesmo período do ano passado, exigindo uma movimentação maior de suco do Brasil para o exterior.

Em 30 de junho de 2019, os estoques globais de suco de laranja em poder das empresas associadas à CitrusBR eram de 253.181 toneladas. Após o processamento da safra 2019/20, e meses de ritmo forte de embarques, esses estoques foram recompostos a 471.138 toneladas em 30 de junho de 2020.

Outra explicação é que a safra 2020/21 é menor ante a anterior, em virtude da bienalidade da citricultura, que alterna ano de maior com outro de menor produção. Em anos de safras maiores, as exportações são mais intensas em comparação com as safras menores nos meses iniciais de cada ano-safra.

“Isso não significa que as exportações serão menores nesta temporada, mas indica, por enquanto, uma necessidade menor de se transferir produto para os pontos de venda mundo afora”, analisa Netto.

Destinos

Entre os diferentes destinos, a Europa continua a ser o principal centro das exportações brasileiras, com uma participação de 60,78%, seguida de EUA, com 18,83%, Japão 9,75% e China com 4,17%. Outros mercados correspondem a 6,47%.

Para a Europa as exportações totalizaram 140.693 toneladas, uma redução de 17,6% em relação às 170.734 toneladas embarcadas no mesmo período na safra 2019/20. Em faturamento, os embarques somaram US$ 196,9 milhões, valor 51,6% menor em relação aos US$ 406,5 milhões registrados na safra passada.

As exportações para os Estados Unidos cresceram entre os meses de julho e setembro. Foram embarcadas 42.509 toneladas de suco de laranja, 15,7% acima das 36.740 toneladas contabilizadas no mesmo período da safra anterior. Em faturamento, a queda atual representou 8,8%, com US$ 52,8 milhões ante os US$ 57,8 milhões obtidos entre os meses de julho e setembro de 2019.

Os embarques de suco de laranja para o Japão registraram alta de 61,7% nos primeiros três meses da safra 2020/2021, com um volume de 21.997 toneladas. No mesmo período da safra passada, os embarques foram de 13.590 toneladas. O faturamento recuou 36,5%, com US$ 14,7 milhões ante os US$ 23,2 milhões da safra passada.

A China importou no primeiro trimestre da safra 2020/2021 o total de 9.392 toneladas, volume 5,8% menor do que o registrado na safra 2019/2020, com embarques de 9.973 toneladas. Em faturamento, houve queda de 80%, com US$ 1,5 milhão ante US$ 14,3 milhões faturados na safra anterior.

