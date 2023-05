Exportação de soja do Brasil deve cair em maio ante abril, aponta Cargonave

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 18:34 Compartilhe

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) – A exportação de soja do Brasil deverá somar cerca de 12 milhões de toneladas em maio, apontaram nesta terça-feira dados da agência marítima Cargonave, o que implicaria em uma redução na comparação com o volume de abril.

A Cargonave estimou embarques de cerca de 14 milhões de toneladas de soja em abril, enquanto a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) apontou nesta terça-feira montante semelhante para o fechamento do mês passado, com alta de 25% na comparação com o mesmo mês de 2022.

Os dados da Cargonave levam em conta embarques efetivos e, no caso da projeção para o mês, a programação dos navios e os produtos previstos.

Por outro lado, a exportação de soja em maio deverá crescer na comparação com as pouco mais de 10 milhões de toneladas do mesmo mês do ano passado, com o Brasil tirando vantagem de uma safra recorde de mais de 150 milhões de toneladas.

Com o volume embarcado em abril, a quantidade de soja exportada pelo país no primeiro quadrimestre do ano somou 33,47 milhões de toneladas, com base em dados do governo, alta de 3,4% ante o mesmo período de 2022.

Para 2023, a expectativa é de que o Brasil exporte 96 milhões de toneladas de soja, segundo estimativa reafirmada nesta terça-feira pela consultoria StoneX, versus 78,7 milhões no ano anterior, quando a safra foi menor por conta de uma seca e de área plantada inferior.

