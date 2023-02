Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 11:51 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A exportação de soja do Brasil deve alcançar entre 7,6 milhões e 9,7 milhões de toneladas em fevereiro, ante 9,1 milhões registrados no mesmo mês de 2022, projetou nesta quarta-feira a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), em sua primeira previsão para o mês que marca o início dos maiores volumes de embarques da oleaginosa no Brasil no ano.

(Por Ana Mano; texto de Roberto Samora)





