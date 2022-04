Exportação de soja do Brasil até a 2ª semana de abril indica queda no mês, diz Secex

SÃO PAULO (Reuters) – A exportação de soja do Brasil até segunda semana de abril registrou uma média diária de 530,4 mil toneladas, ante 805,7 mil toneladas ao dia no mesmo mês completo de 2021, informou a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) nesta segunda-feira.

Já os embarques de milho do país no mesmo período somaram 18,1 mil toneladas, versus 6,5 mil toneladas na média de abril do ano passado.

As exportações de café, açúcar e algodão começaram o mês mais baixas ante abril de 2021, segundo a secretaria.

Os dados da balança comercial relativos à segunda semana de abril foram publicados mais tarde do que o normal, devido à mobilização dos servidores da carreira de analista de comércio exterior.

Nas últimas semanas, carreiras do funcionalismo têm feito paralisações e operações padrão como forma de pressionar o governo a conceder reajustes salariais, o que tem atrasado a divulgação de indicadores.

(Por Roberto Samora)

