Exportação de soja do Brasil inicia fevereiro em queda ante 2021

SÃO PAULO (Reuters) – A média diária de exportações de soja do Brasil alcançou 92,7 mil toneladas na primeira semana de fevereiro, uma queda ante 147 mil toneladas no mesmo mês de 2021, mostraram dados do governo federal nesta segunda-feira.

No ano passado, as vendas externas tiveram um nível de concentração em fevereiro, pois a colheita da safra de soja foi atrasada por problemas climáticos, o que elevou a disponibilidade de grãos para embarque no segundo mês do ano.

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o país também registrou uma média diária menor nas exportações de milho no acumulado deste mês, com 23,6 mil toneladas versus 43,15 mil toneladas embarcadas ao dia em fevereiro do ano passado.

Em contrapartida, o Brasil exportou 414 mil toneladas de petróleo por dia na primeira semana deste mês, ante média diária de 274,7 mil no mesmo comparativo.

(Por Nayara Figueiredo)

Saiba mais