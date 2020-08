Exportação de soja deve atingir 6,722 milhões de t em agosto, diz Anec

São Paulo, 5 – O Brasil deve exportar em agosto 6,722 milhões de toneladas de soja, disse a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), em relatório semanal divulgado na terça-feira. Conforme estimativa da Anec, as exportações em julho totalizaram 8,022 milhões de toneladas.

A perspectiva de exportação de farelo em agosto é de 1,491 milhão de toneladas, ante embarques em julho de 1,723 milhão de toneladas. Para o milho, a projeção de venda externa é de 6,321 milhões de toneladas, contra 5,068 milhões de toneladas embarcadas em julho.

Na semana de 26 de julho a 1º de agosto, as exportações do Brasil somaram 1,321 milhão de toneladas de soja, 252.736 toneladas de farelo e 1,133 milhão de toneladas de milho. Para a semana de 2 a 8 de agosto, estão previstos embarques de 1,939 milhão de toneladas de soja, 386.858 toneladas de farelo e 1,857 milhão de toneladas de milho.

Caso as projeções se confirmem, as vendas externas do País nos oito primeiros meses do ano devem totalizar 76,542 milhões de toneladas de soja (35,6% acima de igual período de 2019), 13,910 milhões de toneladas de milho (-38,2%) e 11,458 milhões de toneladas de farelo (+9,0%).

