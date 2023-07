Exportação de queijos italianos sobe 19% no 1º quadrimestre

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/07/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 27 JUL (ANSA) – Entre janeiro e abril de 2023, o volume de exportação de queijos italianos teve um aumento de 6,4% na Europa e 19,3% mundialmente.

Os índices foram puxados para cima principalmente pelos queijos frescos, com aumento de 10,4%, e queijos ralados, com 5,7%.

Além do volume, o valor das exportações também aumentou em 21,75% no mesmo período, com bons resultados em todas as categorias de queijos.

O coordenador do setor de laticínios da Aliança das Cooperativas da Itália, Giovanni Guarneri, afirmou que o setor ajuda a economia do país: “Em um contexto produtivo incerto e em um cenário geopolítico extremamente complexo, a exportação ainda é um ponto de referência”.

“Em 2022 o aumento já foi de 19,3% nos valores e estamos crescendo ainda mais, isso demonstra que o setor deve continuar mirando em aumentar as cotas do mercado externo, aproveitando o grande interesse pelos laticínios Made in Italy”, acrescentou.

Entre os países europeus, os principais aumentos nos primeiros quatro meses do ano foram registrados na Polônia (23,9%), Espanha (14,2%), Alemanha (9,5%) e França (5,8%).

Fora do continente, a maior alta ocorreu no Japão (6,5%), com bons resultados também nos Estados Unidos (1,6%). (ANSA).

