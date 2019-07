Exportação de produtos florestais por MS cresce 12% no 1º semestre

São Paulo, 30 – A exportação de produtos florestais de Mato Grosso do Sul registrou aumento de 12% em receita cambial no primeiro semestre, em comparação com igual período de 2018. O Estado faturou US$ 1,086 milhão ante US$ 967 mil nos primeiros seis meses de 2018. Os dados são do Ministério da Agricultura, compilados pelo Sistema Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).

Em volume de produto florestal exportado, Mato Grosso do Sul embarcou um total de 2,216 mil toneladas no período, em comparação com 2,059 mil toneladas da matéria-prima em 2018, representando elevação de 7,6%.

A analista Técnica do Sistema Famasul, Bruna Dias, informa em comunicado que “a China, no primeiro semestre de 2019, foi o principal destino das exportações dos produtos florestais do Estado, representando 60,7% do total. Os Estados Unidos foram o segundo destino, com 12,69% de participação”.

Ainda segundo o ministério, Mato Grosso do Sul é o terceiro maior exportador de mercadorias derivadas do setor, atrás apenas do Paraná e do Rio Grande do Sul. “O produto florestal com maior destaque nas exportações é a celulose, que representa 98% do volume exportado no primeiro semestre de 2019”, informa Bruna.

Conforme informações do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga/MS), a área de eucalipto no Estado ocupa atualmente 1,111 milhão de hectares sendo o segundo maior produtor do País. Cerca de 85% da madeira produzida é destinada à fabricação de celulose.