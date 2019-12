Hong Kong, 9 – As exportações de óleo de palma da Malásia atingiram 1.409.620 toneladas no intervalo de 1º a 30 de novembro, queda de 7,4% em relação ao igual período do mês anterior, informou a SGS Malaysia Bhd nesta segunda-feira, 9.

Os principais destinos foram China, União Europeia e Índia. Fonte: Dow Jones Newswires