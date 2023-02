Exportação de milho do Brasil dispara até 2ª semana do mês e já supera fevereiro de 2022

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 16:55 Compartilhe





Por Nayara Figueiredo

SÃO PAULO (Reuters) – O Brasil exportou 1,26 milhão de toneladas de milho no acumulado de duas semanas deste mês, superando o volume de 768,4 mil toneladas embarcado no total de fevereiro do ano passado, mostraram dados do governo federal nesta segunda-feira, em momento de firme demanda da China.

A média diária de exportações do cereal alcançou 158,2 mil toneladas até a segunda semana de fevereiro, um salto em relação ao volume de 40,4 mil por dia do mesmo mês completo de 2022, informou a Secretaria de Comércio Exterior (Secex).





Os embarques de milho contam com estoques maiores remanescentes de uma colheita cheia na segunda safra do ano passado e uma demanda adicional da China, que passou a adquirir grandes volumes desde que abriu seu mercado para o cereal do Brasil, no fim de 2022.

O país asiático se tornou o principal destino das exportações de milho do Brasil em janeiro em volume, superando importadores tradicionais como Japão, Irã e Espanha, conforme dados do governo revisados na última semana, com quase 1 milhão de toneladas adquiridas em um mês.

Neste novo cenário, os exportadores brasileiros devem enviar 50 milhões de toneladas de milho ao mercado internacional no ano-safra 2022/23 (outubro/setembro), versus 48,9 milhões de toneladas do principal concorrente Estados Unidos, assumindo a liderança de embarques do cereal no mundo, conforme projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês).

Já as vendas externas de soja seguiram no caminho inverso até o momento de 2023. O maior produtor e exportador global da oleaginosa embarcou média diária de 162,6 mil toneladas até a segunda semana deste mês, contra 330 mil toneladas por dia em fevereiro do ano passado, em meio a uma colheita mais lenta da safra de verão.

A consultoria AgRural disse nesta segunda-feira que a colheita atingiu 17% da área plantada em 2022/23, ainda atrás dos 24% de um ano antes apesar de uma arrancada nos trabalhos de Mato Grosso e intervalos mais longos de tempo firme.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)





