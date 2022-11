Exportação de milho do Brasil em novembro mais que dobrará para 6 mi t, prevê Anec

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/11/2022 - 17:47 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A exportação de milho do Brasil em novembro deverá mais do que dobrar em novembro para cerca de 6 milhões de toneladas, estimou nesta terça-feira a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec).

O forte aumento na comparação com as 2,74 milhões de toneladas de novembro de 2021 deve-se à maior oferta do cereal no Brasil com uma safra recorde, principalmente.

Isso fica mais evidente quando se olha a comparação de embarques no acumulado ano.

De janeiro a novembro, a Anec projeta embarques de 37,9 milhões de toneladas, versus 20,6 milhões de toneladas em todo ao ano passado, quando seca e geadas afetaram a produtividade das lavouras.

Uma boa demanda de importação pela Europa, que lidou com uma seca este ano, também é citada entre os fatores de aumento dos embarques brasileiros de milho.

Já a exportação de soja do Brasil foi estimada em 2,4 milhões de toneladas, ante 2,15 milhões em novembro de 2021.

Isso deve levar os embarques no ano até o final deste mês para 76,9 milhões de toneladas, contra 86,6 milhões de toneladas em todo o ano de 2021, quando a safra de soja foi recorde.

Com base nesta exportação até novembro, o volume já supera a previsão anterior da Anec para o ano todo, de 75,5 milhões de toneladas de soja.

A Anec também estimou exportações de farelo de soja em 1,45 milhão de toneladas em novembro e em 19,1 milhões de toneladas no acumulado do ano.

A associação ainda projetou exportação de 65 mil toneladas de trigo neste mês, após vários meses sem embarques para o exterior.

Com exportações de trigo mais fortes entre janeiro e maio, o total no ano exportado pelo Brasil foi estimado em 2,46 milhões de toneladas. Há expectativa de uma retomada da exportação do cereal nos próximos meses, com a chegada de maiores volumes do produto nacional recém-colhido ao mercado.

(Por Roberto Samora)

