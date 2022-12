Exportação de grãos da Ucrânia cai 29,6% no acumulado da safra 22/23, a 18,1 mi t

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/12/2022 - 20:32 Compartilhe

KIEV (Reuters) – A Ucrânia exportou cerca de 18,1 milhões de toneladas de grãos até o momento na temporada 2022/23, uma queda de 29,6% em relação aos 25,8 milhões de toneladas embarcados no mesmo período do ciclo anterior, mostraram dados do Ministério da Agricultura do país nesta sexta-feira.

O volume incluiu mais de 6,9 milhões de toneladas de trigo, 9,7 milhões de toneladas de milho e cerca de 1,5 milhão de toneladas de cevada.

Depois de um bloqueio de quase seis meses causado pela invasão russa, três portos ucranianos do Mar Negro foram desbloqueados no final de julho por meio de um acordo entre Moscou e Kiev mediado pelas Nações Unidas e a Turquia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, falando em um vídeo, disse que o acordo permitiu à Ucrânia exportar quase 13 milhões de toneladas de produtos agrícolas.

O governo disse que a Ucrânia pode colher cerca de 51 milhões de toneladas de grãos este ano, abaixo do recorde de 86 milhões de toneladas em 2021, devido à perda de terras para as forças russas e aos rendimentos mais baixos.

No último sábado, a Ucrânia e nações aliadas lançaram um plano para exportar 150 milhões de dólares em grãos para os países mais vulneráveis à fome e à seca.

(Reportagem de Pavel Polityuk e David Ljunggren)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias