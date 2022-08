Exportação de grãos da Ucrânia cai pela metade no início da nova safra 22/23

reuters 19/08/2022 - 11:13 Compartilhe

KIEV (Reuters) – As exportações de grãos da Ucrânia caíram 51,6% na comparação anual, para 2,99 milhões de toneladas, até agora neste início de temporada 2022/23, disse o Ministério da Agricultura nesta sexta-feira.

As exportações de grãos em toda a temporada 2021/22, encerrada em 30 de junho, aumentaram 8,5%, para 48,5 milhões de toneladas, impulsionadas por fortes embarques antes de a Rússia invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro.

As exportações de grãos da Ucrânia caíram desde o início da guerra porque seus portos no Mar Negro –uma rota importante para embarques– foram fechados, elevando os preços globais dos alimentos e provocando temores de escassez na África e no Oriente Médio.

No final de julho, três portos do Mar Negro foram desbloqueados sob um acordo entre Moscou e Kiev, intermediado pelas Nações Unidas e a Turquia.

Os dados do ministério mostraram que as exportações até agora em 2022/23 incluíram 1,94 milhão de toneladas de milho, 783.000 toneladas de trigo e 257.000 toneladas de cevada.

Os volumes incluem 1,29 milhão de toneladas de grãos exportados em agosto. A Ucrânia havia exportado 3,14 milhões de toneladas em agosto de 2021.

O governo disse que a Ucrânia poderia colher pelo menos 50 milhões de toneladas de grãos este ano, em comparação com um recorde de 86 milhões de toneladas em 2021, por causa da perda de terras para as forças russas e menores rendimentos de grãos.

(Por Pavel Polityuk)