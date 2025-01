Exportação de genética avícola cresce 2,8% em volume em 2024; receita cai 0,8%

São Paulo, 10 – A exportação brasileira de genética avícola (incluindo pintos de um dia e ovos férteis) somou no ano passado 27.229 toneladas, 2,8% acima de 2023, quando as vendas totalizaram 26.479 toneladas.

Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em nota, a receita foi 0,8% menor, de US$ 238,2 milhões, ante US$ 240 milhões do ano anterior.

O México foi o principal destino da genética avícola do Brasil em 2024, com 9.378 toneladas, queda de 30,6% ante 2023. Senegal, com 4.608 toneladas (+22,1%), Venezuela, com 3.909 toneladas (+521,1%), África do Sul, com 3.459 toneladas (+45,7%) e Paraguai, com 2.634 toneladas (-4%), completam a relação dos maiores compradores.

“Graças ao status sanitário brasileiro, o setor de genética avícola nacional vem apoiando países que enfrentaram situações sanitárias ou que estão recompondo seus plantéis com genética de alta qualidade. Neste contexto, novamente o setor fechou o ano com desempenho positivo e boas expectativas para o ano de 2025”, avaliou o presidente da ABPA, Ricardo Santin, em nota.

Em dezembro, foram embarcadas 1.958 toneladas de genética avícola pelo Brasil, 24,3% menos do que no igual mês de 2023, com 2.586 toneladas. A receita cresceu 5,1%, para US$ 21,2 milhões, ante US$ 20,2 milhões um ano antes.