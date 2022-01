Exportação de frutas supera US$ 1 bilhão em 2021, diz Abrafrutas

São Paulo, 13 – As exportações de frutas somaram US$ 1,060 bilhão em 2021, alta de 20% ante 2020, segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas). Em julho, à Coluna do Broadcast Agro a entidade antecipou a expectativa de alcançar esse valor em 2021. No ano passado, o País enviou cerca de 1,2 milhão de toneladas de frutas para o mercado externo, 18% mais que em 2020.

A valorização do dólar frente ao real tornou as vendas de frutas brasileiras mais atrativas para os importadores, segundo a associação. Além disso, o clima favoreceu a produção. Outro fator que explica o recorde foi a intensificação do consumo de alimentos saudáveis registrada desde o começo da pandemia.

Os embarques de manga em 2021 foram de cerca de 272,5 mil toneladas, aumento de 12% em relação aos envios no mesmo período de 2020. O melão registrou embarques de 257,9 mil toneladas, um aumento de 9% em volume.

A maçã também se destacou, com faturamento de 79% a mais que em 2020, e 58% em volume. No total, foram enviadas 99 mil toneladas da fruta principalmente para o mercado europeu, que, ao todo, é destino de cerca de 70% dos envios das frutas brasileiras. A uva também foi destaque, com crescimento de 55% em volume e 43% em valor.

Segundo a Abrafrutas, em dezembro as exportações totalizaram 131,4 mil toneladas, um crescimento de 6% superior ao registrado no mesmo mês de 2020, quando o setor embarcou 123,8 mil toneladas. Em receita, o crescimento do último mês do ano foi de 3%, com US$ 109,2 milhões registrados em dezembro de 2021, ante US$ 106,5 milhões no ano anterior.

