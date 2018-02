Exportação de frango em janeiro cai 8,8% ante janeiro de 2017, revela ABPA

São Paulo, 2/2 – A exportação brasileira de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) atingiu em janeiro 330,9 mil toneladas, o que corresponde a uma queda de 8,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram embarcadas 362,9 mil t, mas supera em 3% o desempenho de dezembro do ano passado (321,1 mil toneladas). As informações são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), divulgadas nesta sexta-feira, 2.

Em receita, o saldo total das exportações alcançou US$ 521,9 milhões, valor 13,3% menor que os US$ 601,7 milhões obtidos em janeiro de 2017, e 0,1% inferior ao resultado de dezembro, com US$ 522,5 milhões.

O presidente-executivo da ABPA, Francisco Turra, informou em comunicado que “as exportações de janeiro deste ano apresentaram excelente desempenho quando comparamos com o histórico dos embarques registrados no período, exceto diante dos números de janeiro de 2017, quando houve uma alta histórica. As vendas para os Emirados Árabes Unidos, Japão e África do Sul foram os destaques positivos neste início de ano”.