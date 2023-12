Exportação de frango em 2024 pode atingir até 1,3 milhão de t, diz ABPA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/12/2023 - 18:14 Para compartilhar:

São Paulo, 19 – A exportação total de carne de frango in natura e processada em 2024 deve alcançar até 1,3 milhão de toneladas, volume 6,6% superior ao estimado para 2023, de até 1,22 milhão de toneladas, informou nesta terça-feira, 19, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

A perspectiva da entidade é de que a produção brasileira neste ano fique em 5,0 milhões a 5,1 milhões de toneladas, crescendo até 2,3% ante 2022, quando foi de 4,983 milhões de toneladas. As exportações, por sua vez, podem ser até 8,9% maiores na mesma base comparativa, podendo atingir 1,22 milhão de toneladas. Com relação ao consumo per capita, o índice deverá alcançar 18 kg por habitante em 2023, número estável em relação ao consumo registrado em 2022.

Para 2024, a perspectiva é de que a produção de carne de frango fique entre 5,1 milhões e 5,15 milhões de toneladas, volume até 1% maior em relação a 2023. A ABPA informou, ainda, que o consumo doméstico tende a se manter estável em 18 quilos por habitante.

Ovos

A exportação total de ovos processados e in natura e processada em 2024 deve alcançar 26 mil toneladas, volume estável em relação ao alcançado em 2023, informou nesta terça-feira a ABPA.

A perspectiva da entidade é de que a produção brasileira neste ano fique em até 52,55 bilhões de unidades, alta de até 1% ante 2022, quando foi de 52,068 bilhões de unidades. As exportações, por sua vez, podem ficar estáveis na mesma base comparativa, podendo atingir 26 mil toneladas. Com relação ao consumo per capita, o índice deverá alcançar em 2023 242 unidades/habitante, número até 0,5% maior do que o consumo registrado em 2022.

Para 2024, a perspectiva é de que a produção de ovos fique em até 56 milhões de toneladas, volume até 1% maior em relação a 2023. A ABPA informou, ainda, que o consumo doméstico tende a crescer até 6,5%, com o consumo per capita podendo chegar a até 258 unidades/habitantes.

