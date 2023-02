Exportação de frango do Brasil cresce 20,6% em janeiro e bate recorde para o mês

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 17:42 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – As exportações de carne de frango (considerando produtos in natura e processados) totalizaram 420,9 mil toneladas em janeiro, alta de 20,6% ante igual período do ano anterior e um recorde para o mês, disse nesta quarta-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), com firme demanda externa causada pela restrição global de oferta devido à gripe aviária.

A receita com os embarques atingiu 856,6 milhões de dólares, número 38,9% superior ao alcançado em janeiro de 2022.

“Houve incremento das vendas em praticamente todos os grandes destinos das exportações avícolas do Brasil. O contexto internacional, com oferta pressionada, entre outros motivos, pelas consequências geradas pela influenza aviária em diversos territórios, aumentaram a demanda pelo produto brasileiro”, disse em nota o diretor de mercados da ABPA, Luís Rua.





Ele destacou que o Brasil nunca registrou e segue livre de gripe aviária em seu território, apesar de casos já terem sido reportados em outros países sul-americanos.

Principal destino das exportações da carne de frango do Brasil, a China importou 60,2 mil toneladas em janeiro, número 24,7% maior do que o registrado no mesmo período de 2022, com 48,3 mil toneladas, mostraram os dados.

Outros destaques foram o Japão, com 37,7 mil toneladas (+23,1%), Arábia Saudita, com 32,4 mil toneladas (+111,3%), África do Sul, com 29,5 mil toneladas (+15,7%) e União Europeia, com 21,8 mil toneladas (+20,4%).

O diretor da ABPA alertou que, apesar da elevação da receita em dólares, há ainda forte pressão dos custos de produção sobre o frango, o que poderá influenciar o comportamento das vendas em dólares nos próximos meses.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)





