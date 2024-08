Exportação de frango cresce 7,3% em volume em julho ante julho de 2023, diz ABPA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2024 - 13:33 Para compartilhar:

São Paulo, 9 – As exportações de carne de frango do mês de julho totalizaram 463,6 mil toneladas, volume 7,3% maior em comparação com as 432,1 mil toneladas embarcadas em igual mês do ano passado. A receita cambial obtida no período atingiu US$ 889,2 milhões, saldo 3,6% maior ante o total registrado em julho de 2023, com US$ 858,7 milhões. Os números fazem parte de levantamento mensal da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), divulgado nesta sexta-feira, 9.

A China liderou a importação em julho, com 61 mil toneladas 20,1% superior ao registrado no igual mês do ano passado, seguida pelo Japão, com 47,3 mil toneladas, avanço de 26% ante julho de 2023. A relação dos dez principais destinos também conta com os Emirados Árabes Unidos, com 38,7 mil toneladas (-16,6%), África do Sul, com 28,1 mil toneladas (+9,3%), Arábia Saudita, com 26,2 mil toneladas (-19,3%), México, com 25 mil toneladas (+123,9%), Filipinas, com 20,7 mil toneladas (+4,4%), União Europeia, com 16,9 mil toneladas (-5,6%), Iraque, com 15,3 mil toneladas (+118,6%) e Coreia do Sul, com 14,2 mil toneladas (-8,5%).

“O expressivo desempenho das exportações de julho ajudaram a restabelecer os níveis de exportações registrados em 2023, quando comparamos os sete primeiros meses de cada ano. O rápido levantamento dos embargos de grande parte dos mercados, em um esforço liderado pelo Ministério da Agricultura, são indicativos de volumes positivos para os próximos meses, em um cenário de demanda internacional aquecida”, afirmou o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

No levantamento por Estado, o Paraná continua como principal exportador, com 188,2 mil toneladas em julho (+5,1% em relação ao igual período do ano passado), seguido por Santa Catarina, com 103,2 mil toneladas (+14,7%), Rio Grande do Sul, com 59,6 mil toneladas (-6,6%), São Paulo, com 25,8 mil toneladas (+12,3%) e Goiás, com 21,9 mil toneladas (+15,8%).

Em 2024

No acumulado de janeiro a julho, as exportações de carne de frango totalizaram 3,052 milhões de toneladas, volume 0,3% menor que o total registrado nos sete primeiros meses de 2023, com 3,061 milhões de toneladas.

A receita acumulada no período alcançou US$ 5,525 bilhões, saldo 8,33% menor que o acumulado no ano anterior, com US$ 6,027 bilhões.