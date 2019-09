Exportação de etanol sobe 30,3% em agosto ante agosto de 2018

São Paulo, 2 – O Brasil exportou 314,4 milhões de litros de etanol em agosto, volume 52,1% maior que os 206,7 milhões de litros embarcados em julho e 30,3% superior ao de agosto de 2018, quando foram exportados 241,3 milhões de litros. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 2, pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia.

A receita cambial com a venda do biocombustível alcançou US$ 161,8 milhões em agosto, ante US$ 103,7 milhões registrados em julho, alta de 56%. Em relação aos US$ 117,4 milhões de agosto de 2018, houve aumento de 37,8% no faturamento.

No acumulado de 2019, o volume exportado alcança 1,225 milhões de litros, alta de 26,7% ante os 967,1 milhões de litros dos primeiros oito meses de 2018, com receita de US$ 627,4 milhões, alta de 16,6% sobre o faturamento de US$ 538,1 milhões de igual período de 2018.