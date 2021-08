Exportação de etanol nos EUA em junho aumenta 16% ante maio

São Paulo, 9 – Os Estados Unidos exportaram 81,9 milhões de galões (310 milhões de litros) de etanol em junho, alta de 16% ante maio, quando foram exportados 70,4 milhões de galões (266,46 milhões de litros). Os dados foram divulgados pela Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês).

O Canadá importou 33,5 milhões de galões (126,8 milhões de litros) de etanol dos EUA, 23% mais do que em maio. As exportações para a Coreia do Sul aumentaram 76%, para 15,9 milhões de galões (60,2 milhões de litros).

Os embarques de etanol norte-americano para o Peru aumentaram significativamente, para 9,4 milhões de galões (35,6 milhões de litros). O México importou 5,4 milhões de galões (20,4 milhões de litros) em junho, alta de 68% ante o mês anterior.

No primeiro semestre de 2021, as exportações norte-americanas de etanol somaram 664,2 milhões de galões (2,5 bilhões de litros), queda de 7% na comparação anual.

Em junho, os EUA importaram pela primeira vez no ano um volume significativo do biocombustível, com 12,6 milhões de galões (47,7 milhões de litros) do Brasil.

Veja também