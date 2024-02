Exportação de etanol nos EUA em dezembro aumenta 34% ante novembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2024 - 10:00 Para compartilhar:

São Paulo, 9 – Os Estados Unidos exportaram 155,6 milhões de galões (588,95 milhões de litros) de etanol em dezembro, informou a Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês). O volume representa aumento de 34% ante novembro.

O Canadá foi novamente o principal destino do etanol norte-americano, com 43,6 milhões de galões (165,03 milhões de litros), queda de 13% ante novembro. As exportações para o Reino Unido somaram 26 milhões de galões (98,41 milhões de litros), o triplo do exportado no mês anterior.

Os embarques para a Índia aumentaram 51% em relação a novembro, para 20,5 milhões de galões (77,59 milhões de litros). O Brasil não importou etanol dos EUA em dezembro.

Em 2023, as exportações norte-americanas somaram 1,43 bilhão de galões (5,41 bilhões de litros), o terceiro maior volume já registrado, disse a RFA.

Em dezembro, os EUA não importaram etanol. Em todo o ano, os EUA importaram apenas 20,6 milhões de galões (77,97 milhões de litros) do biocombustível, queda de 74% na comparação anual.

