Exportação de etanol nos EUA em agosto cai 10% ante julho, para 387,21 milhões de litros

São Paulo, 6 – Os Estados Unidos exportaram 102,3 milhões de galões (387,21 milhões de litros) de etanol em agosto, informou a Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês). O volume representa queda de 10% ante julho.

O Canadá foi novamente o principal destino do etanol norte-americano, com 62,4 milhões de galões (236,18 milhões de litros), recuo de 0,2% ante julho e o segundo maior volume já registrado. As exportações para o Reino Unido somaram 13,5 milhões de galões (51, milhões de litros), queda de 19%. Os embarques para a Colômbia aumentaram 151% em relação a julho, para 10,7 milhões de galões (40,5 milhões de litros). O Brasil não importou etanol dos EUA em agosto.

No acumulado do ano, as exportações norte-americanas somam 920,5 milhões de galões (3,48 bilhões de litros), queda de 7% ante igual período do ano passado.

Em agosto, os EUA importaram 10,5 milhões de galões (39,74 milhões de litros) de etanol do Brasil. Esta foi a primeira importação de um volume relevante pelos EUA em 2023.

