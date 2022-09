Exportação de etanol em julho nos EUA aumenta 6% ante junho

Estadão Conteúdo 09/09/2022 - 10:06 Compartilhe

São Paulo, 9 – Os Estados Unidos exportaram 107,2 milhões de galões (405,75 milhões de litros) de etanol em julho, informou a Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês). O volume representa aumento de 6% ante junho.







O Canadá foi novamente o principal destino do etanol norte-americano, com 41,6 milhões de galões (157,46 milhões de litros), aumento de 1% ante junho. As exportações para Cingapura quadruplicaram para 12,3 milhões de galões (46,56 milhões de litros), o maior volume desde janeiro de 2018.

Os embarques para a Holanda totalizaram 11,4 milhões de galões (43,15 milhões de litros) em julho, aumento de 7% ante o mês anterior.

Nos sete meses de 2022, as exportações de etanol dos EUA somaram 932,9 milhões de galões (3,53 bilhões de litros), aumento de 30% na comparação anual.

Em julho, os EUA importaram 8,2 milhões de galões (31,04 milhões de litros) de etanol do Brasil. No acumulado do ano, as importações norte-americanas de etanol foram de 29,5 milhões de galões (111,66 milhões de litros), aumento de 16% ante igual período de 2021.