Exportação de carne suína em 2024 tende a crescer até 3,9% ante 2023, diz ABPA

São Paulo, 19 – A exportação total de carne suína in natura e processada em 2024 deve alcançar entre 5,2 milhões e 5,3 milhões de toneladas, volume até 3,9% maior ao alcançado em 2023, com 4,822 milhões de toneladas, informou nesta terça-feira, 19, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

A perspectiva da entidade é de que a produção brasileira neste ano fique entre 14,8 milhões e 14,9 milhões de toneladas, crescendo 2,6% ante 2022, que foi de 14,524 milhões de toneladas.

As exportações, por sua vez, podem ser até 6,8% maiores na mesma base comparativa, podendo atingir de 5,05 a 5,15 milhões toneladas. Com relação ao consumo per capita, o índice deverá alcançar em 2023 46,0kg/habitante, número 1,8% maior ao consumo registrado em 2022

Para 2024, a perspectiva é de que a produção de carne suína fique em ate 15,35 milhões de toneladas, volume até 2,6% maior em relação a 2023.

A ABPA informou, ainda, que o consumo doméstico tende a crescer até 2,2%, com o consumo per capita podendo chegar a 47 kg/habitante.

